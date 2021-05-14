Смертность в Алтайском крае выросла на 28,6% по сравнению с прошлым годом

Естественная убыль населения в Алтайском крае составила 5476 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на 28,6% по сравнению с прошлым годом выросла смертность за период с января по март. Об этом свидетельствую данные, опубликованные Алтайскрайстатом.

Так, с января по март в Алтайском крае умерло 10141 человек. За тот же период год назад в регионе умерло 7 882 человек. Рождаемость, напротив, снизилась. Родилось в первом квартале 2021 года 4665 человек. В 2020 году за это время зафиксировано 4838 новорожденных .

Естественная убыль населения в Алтайском крае составила 5476 человек.