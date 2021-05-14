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Общество14 мая 2021 11:41

Строительство скандальной многоэтажки в Барнауле на Гущина могут отменить

Градостроительная инспекция нашла нарушения
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Ранее новую многоэтажку хотели возвести между двумя уже возведенными высотками.

Ранее новую многоэтажку хотели возвести между двумя уже возведенными высотками.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный архитектор Алтайского края, руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников заявил, что разрешение на строительство по ул. Гущина, 150/18 в Барнауле должны отменить. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия-За правду» в АКЗС Людмилу Суслову.

– Как оказалось, после внеплановой проверки нашлись нарушения градостроительного законодательства со стороны администрации Барнаула. Эти замечания, по мнению эксперта, «критичны, и исходя из этого строительство на Гущина, 150/18 невозможно», – сообщает издание.

По словам Четошникова, на данной площадке нереально выполнить целый ряд требований. Среди них - невозможность разместить гараж и элементы для обслуживания и жизнеобеспечения в пределах установленной площадки.

Напомним, ранее новую многоэтажку хотели возвести между двумя уже возведенными высотками. Жители беспокоились, что расстояние между домами будет слишком маленьким.