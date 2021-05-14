Нового регоператора по обращению с ТКО определили в Бийской зоне

За статус регоператора по обращению с ТКО боролись три фирмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для Бийской зоны определили нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает «Бийский рабочий», им станет ООО «Спецобслуживание Плюс».

– Данная организация будет оказывать услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в течение 9 лет на территории Бийской зоны, в которую входят Белокуриха и Бийск, а также Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный районы, – сообщает издание.

За статус регоператора по обращению с ТКО боролись три фирмы. Однако компания «Спецтранс» из конкурса выбыла, так как указанное предложение не соответствовало требованиям конкурсной документации. В итоге во втором этапе сошлись «Спецобслуживание - Центральное» и «Спецобслуживание плюс».