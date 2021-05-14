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Общество14 мая 2021 10:18

Нового регоператора по обращению с ТКО определили в Бийской зоне

Выбранная организация будет оказывать услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в течение 9 лет
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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За статус регоператора по обращению с ТКО боролись три фирмы.

За статус регоператора по обращению с ТКО боролись три фирмы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Для Бийской зоны определили нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает «Бийский рабочий», им станет ООО «Спецобслуживание Плюс».

– Данная организация будет оказывать услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в течение 9 лет на территории Бийской зоны, в которую входят Белокуриха и Бийск, а также Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный районы, – сообщает издание.

За статус регоператора по обращению с ТКО боролись три фирмы. Однако компания «Спецтранс» из конкурса выбыла, так как указанное предложение не соответствовало требованиям конкурсной документации. В итоге во втором этапе сошлись «Спецобслуживание - Центральное» и «Спецобслуживание плюс».