В алтайском вузе подвели итоги краевой акции «Стань донором. Спаси жизнь!»

В Алтайском государственном техническом университете прошел круглый стол «Молодежь и донорство крови», который объединил организаторов и добровольцев социального проекта «Стань донором! Спаси жизнь!». Собравшиеся обсудили вопросы активного участия молодежи в развитии донорства и подвели итоги реализации конкурсов социальной рекламы.

В этом году большая команда добровольцев и партнеров провела семь акций по забору крови в городе Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби и Рубцовске. Кровь сдали 1828 человек.

«Благодаря реализации проекта, проводимым информационным кампаниям, увеличилось количество желающих сдать кровь. В весенний период в акции по сдаче крови приняло участие рекордное количество человек за всю историю ее проведения. Материалы, которые присланы на конкурс социальной рекламы, будут использоваться в работе с молодежью», – отметила менеджер по пропаганде донорства крови Алтайского краевого центра крови Татьяна Мартынова.

Помимо акций по сдаче крови команда проекта организовала цикл региональных мероприятий.

«В образовательных организациях и на уличных площадках городов нашего края мы провели более 50 промоакций, в которых приняло участие более пяти тысяч участников. Добровольцы прочитали лекции о донорстве и организовали видеоэкскурсии в Алтайский краевой центр крови для четырёх тысяч школьников. Благодарим каждого, кто откликнулся и принял участие в наших мероприятиях», – говорит начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев.

В рамках проекта был проведён традиционный конкурс социальной рекламы «Стань донором. Спаси жизнь!». 125 участников из 28 образовательных организаций Алтайского края представили свои работы, которые в дальнейшем будут использоваться для популяризации донорского движения.

В номинации «Макет наглядных раздаточных материалов социальной рекламы» в возрастной категории 14-17 лет первое место заняла Елена Минавщикова. В категории от 18 до 23 лет победителями стали Платонов Максим и Смольникова Алена.

В номинации «Макет наружной социальной рекламы» в возрастной категории 14-17 лет первое место заняла Чернова Дарья. В категории от 18 до 23 лет лучшим стал Юматов Арсений и коллективная работа Тектиевой Элины, Ждановой Валерии и Кошеваровой Ирины. В номинации «Социальная реклама – видеоролик» возрастной категории 14-17 лет первое место заняла Лапченко Алена. В категории от 18 до 23 лет лучшей признана работа Жбановой Юлии. Победители получили призы с символикой акции.

Проект «Стань донором. Спаси жизнь!» реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов в 2020 году.

Социальный проект «Стань донором! Спаси жизнь!» поддерживают Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Министерство образования и науки Алтайского края, Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и Алтайский краевой центр крови.