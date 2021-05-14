В Бийске единороссы обсудили итоги работы за пять лет и подготовку к предварительному голосованию

На форуме единороссы обсудили, как готовится к праймеризу сама партия и избиратели. Фото: Сергей Кулыгин Фото: газеты «Бийский рабочий»

13 мая в Бийске состоялся форум партии «Единая Россия», где партийцы обсудили итоги работы за пять лет и подготовку к предварительному голосованию.

Александр Романенко, председатель АКЗС, секретарь Алтайского регионального отделения партии, отметил, что главный показатель работы партии – это конкретные дела. Депутаты «Единой России» трансформируют запросы избирателей в конкретные предложения, над которыми потом продолжается совместная работа с властью.

- Для нашего региона особенно актуальны вопросы повышения реального дохода граждан, и совместными усилиями сделаны шаги в этом направлении. Поэтому сегодня очень важно выбрать тех, кто будет за это отвечать, реально воспринимая возможности региона, не распыляя средства на проекты, цель которых лишь популистская, – обратил внимание Александр Романенко

Генеральный директор «Сибирской медиагруппы Андрей Абрамов, депутат АКЗС, говоря о выборах, отметил:

– Люди хотят быть уверены, что выборы - это открытый легитимный процесс. Уверен, каждый найдет «своего» кандидата. Сегодня не составляет труда найти информацию обо всех, кто выставляет свою кандидатуру на предварительное голосование. Для этого создан сайт праймериз «Единой России». Но этого мало. Люди хотят получать больше информации.

Генеральный директор «Сибирской Медиа группы Андрей Абрамов. Фото: Сергей Кулыгин Фото: газеты «Бийский рабочий»

Главы муниципалитетов, на территории которых проходит подготовка к праймериз, представили перечень вопросов, которые чаще всего возникают у местных жителей. Так как в 2021 году праймериз проходит в электронном формате, избирателей интересует, прежде всего, сама процедура электронного голосования на специальном сайте праймериз «ЕР». Как можно проголосовать, разъясняют волонтеры, которых привлекает партия. Как отметил руководитель регионального исполкома партии Денис Голобородько, около 70 процентов участников праймериз ранее не проходили через предварительное голосование, и этот опыт для них будет в новинку.

Кристина Юстус, депутат Барнаульской городской Думы, ранее состоявшая в другой партии, рассказала, почему подала заявку на участие в предварительном голосовании от «Единой России»:

– Работа депутата заключается прежде всего в работе с обращениями граждан. Но решение большинства проблем находится в компетенция разных органов, и от того, как выстроено их взаимодействие, и зависит результат. Я поняла, что такой результат может дать только команда «Единой России». И мы видим, как наказы избирателей решаются не только точечно, но и закладывают основу национальных проектов.

До старта предварительного голосования осталось несколько дней. По числу выборщиков, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование, в крае лидирует Бийский округ №41.

– Приятно быть лидером, - завершая форум сказал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев,– но мы не ставим задачу - достичь рекордных показателей любой ценой. Никакого принуждения. Для нас предварительное голосование - не формальная процедура, а первый этап предвыборной агитации.