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Происшествия14 мая 2021 7:18

Алтайский инспектор судебных приставов подозревается в получении взятки

Подозреваемый получил 50 тысяч рублей
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Преступление выявил отдел собственной безопасности ФССП по Алтайскому краю при сопровождении ФСБ.

Преступление выявил отдел собственной безопасности ФССП по Алтайскому краю при сопровождении ФСБ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае инспектор Управления Федеральной службы судебных приставов подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. По данным следствия, подозреваемый в конце октября 2020 года получил взятку 50 тысяч рублей.

– Деньги предназначались за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя по обеспечению снятия ограничения на совершение регистрационных действий с его автомобилем до окончания исполнительного производства и погашения задолженности по исполнительному производству, – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Преступление выявил отдел собственной безопасности ФССП по Алтайскому краю при сопровождении ФСБ. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

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