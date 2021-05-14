Алтайский инспектор судебных приставов подозревается в получении взятки

Преступление выявил отдел собственной безопасности ФССП по Алтайскому краю при сопровождении ФСБ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае инспектор Управления Федеральной службы судебных приставов подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. По данным следствия, подозреваемый в конце октября 2020 года получил взятку 50 тысяч рублей.

– Деньги предназначались за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя по обеспечению снятия ограничения на совершение регистрационных действий с его автомобилем до окончания исполнительного производства и погашения задолженности по исполнительному производству, – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Преступление выявил отдел собственной безопасности ФССП по Алтайскому краю при сопровождении ФСБ. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.