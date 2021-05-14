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Здоровье14 мая 2021 6:57

Еще 10 человек скончались от COVID-19 в Алтайском крае

Сегодня в крае насчитывается 152 тяжелобольных пациента
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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За время пандемии зарегистрировано 3080 летальных исходов среди больных коронавирусом.

За время пандемии зарегистрировано 3080 летальных исходов среди больных коронавирусом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано еще 10 смертельных случаев от COVID-19. По данным регионального оперштаба, за время пандемии зарегистрировано 3080 летальных исходов среди больных коронавирусом.

– По состоянию на 14 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 624 человека. Кроме этого, 183 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией.

Сегодня в крае насчитывается 152 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 66 человек.

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