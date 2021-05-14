Подать заявку на автолизинг теперь можно в офисах банка ВТБ

Банк ВТБ масштабирует продажи автолизинговых продуктов на всю региональную сеть. Оформить заявки на автолизинг теперь можно во всех точках продаж банка ВТБ (ПАО), которые работают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это сделает для клиентов Группы ВТБ работу с лизинговыми продуктами значительно удобнее. Ожидается, что решение позволит заключить дополнительно сделок на сумму более 5,3 млрд рублей только в 2021 г.

Сегодня у ГК ВТБ Лизинг более 60 собственных подразделений в различных регионах России. С 2019 г. ВТБ Лизинг начал сотрудничать с банком в части продажи своих автолизинговых продуктов в региональной сети ВТБ. Первоначально продажи стартовали в Казани и Ростове-на-Дону, в 2020-м пилот был расширен на 12 городов. С апреля 2021 г. автолизинговые продукты стали доступны для оформления во всей региональной сети банка. Ожидается, что это позволит ГК ВТБ Лизинг увеличить продажи в автолизинге на 3,3 тыс. транспортных средств. Больше всего продаж лизинговых продуктов в этом канале планируется провести в Москве и Московской области (32%), Центрально-Черноземном (15%) и Уральском (13%) регионах.

Проект являются частью процесса интеграции всех дочерних компаний банка в единую экосистему Группы ВТБ. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся клиентами банка, смогут расширить свой бизнес при помощи инструментов лизинга в офисах банка ВТБ.

«Мы стремимся создать наиболее комфортные условия для наших клиентов, чтобы лизинг был для них доступным, простым и понятным инструментом финансирования. Поддержка развития бизнеса в регионах – одна из важных задач для группы ВТБ, и мы активно работаем над ее решением. Мы видим стремительный рост интереса к лизингу за пределами Москвы и ЦФО и стараемся его удовлетворить. Так, например, наиболее динамично бизнес ВТБ Лизинг в I квартале 2021 г. рос в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах – в 2,6 и в 2 раза к аналогичным показателям прошлого года. Появление возможности оформить лизинг во всех точках продаж ВТБ – еще один важный шаг в повышении доступности этого инструмента для развития бизнеса в России», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг, председатель совета НП Лизинговый союз Дмитрий Ивантер.