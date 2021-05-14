В Барнауле неизвестные избили и ограбили 72-летнего пенсионера

Мужчин задержали. Фото: Олег УКЛАДОВ

Неизвестные избили и ограбили 72-летнего пенсионера, похитив при этом 8,5 тыс. рублей. Об этом сообщает краевое МВД.

- Накануне в отдел полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от 72-летнего жителя краевой столицы. Пенсионер пояснил, что двое неизвестных избили и ограбили его, - пишет ведомство.

Это произошло ночью, в дверь пенсионера начали сильно стучать, а когда он открыл, его повалили и избили гвоздодером. Оставив в покое потерпевшего, налетчики начали искать деньги самостоятельно и обнаружили в карманах его одежды 8500 рублей.

Подозреваемых вскоре задержали, ими оказались двое ранее судимых жителей краевой столицы 36 и 30 лет. Похищенные деньги злоумышленники пропили.

Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.