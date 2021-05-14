Глава алтайского следкома за год заработал больше 4 млн рублей

Андрей Хвостов. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Глава алтайского следкома Андрей Хвостов за 2020 год заработал больше 4 млн рублей, это почти на 300 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Декларация опубликована на сайте ведомства.

Согласно документу, в собственности у главного следователя региона два автомобиля - «Опель Антара» и «Хендэ Соната». Последний был куплен в 2020 году. Также у него в пользовании две картиры и гараж. Еще одна квартира в долевой собственности.

Доход жены Хвостова за год составил всего 20 тыс. рублей, в прошлом году она декларировала нулевой доход.