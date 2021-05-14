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Общество14 мая 2021 4:15

На месте недостроенного ЖК «Мандарин» может появиться 13-этажный дом

В нем будут квартиры общей площадью от 26 до 72 квадратов
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Дом будет иметь 13 этажей.

Дом будет иметь 13 этажей.

Фото: Алтайский портал недвижимости

На месте недостроенного ЖК «Мандарин» может появиться 13-этажный дом. В нем предполагаются квартиры общей площадью от 26 до 72 квадратов. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

- В Барнауле планируют построить 13-этажный жилой дом на Потоке (ул. Смирнова, 94а) с квартирами общей площадью от 26 до 72 квадратных метров, - пишет сайт.

Изначально на этом месте планировалось поставить 4-этажное здание, но с изменением генплана города изменили и проект постройки, увеличив его до 13 этажей. Градостроительный совет уже одобрил инициативу, сейчас предстоит подготовка соответствующей документации.