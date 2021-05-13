Минобрнауки РФ отсудило почти 10 млн рублей у «Алтайвитаминов»

Суд удовлетворил иск частично и взыскал с организации 9,7 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил иск Минобрнауки РФ, которое просило обязать компанию «Алтайвитамины» вернуть в бюджет 49,7 млн рублей по договору производства препарата против астмы, сообщает «Банкфакс».

– В 2017 году федеральное министерство заключило договор с АО «Алтайвитамины» на отладку производства жизненно важного лекарства против астмы сальбутамол в форме аэрозоля. Речь шла о своего рода гранте на 49,7 млн рублей, который выдавался в рамках постановления правительства РФ по кооперации вузов и производственных компаний. Партнером в проекте выступал АлтГУ, который выполнял основные «лабораторные» функции, – отмеает издание.

На третьем этапе произошла заминка. Во-первых, изменилось законодательство, во-вторых у «Алтайвитаминов» появились трудности с оборудованием, что не позволило соблюсти требования договора по производительности.

В Минобрнауки сообщили, что обязательства по этому контракту были исполнены частично, поэтому приняли решение его расторгнуть и взыскать полную сумму субсидии. В итоге суд удовлетворил иск частично и взыскал с организации 9,7 млн рублей.