ВТБ Капитал Инвестиции стали крупнейшим бизнесом по управлению открытыми паевыми фондами

ВТБ Капитал Инвестиции в апреле стали крупнейшим бизнесом в России по управлению открытыми паевыми инвестиционными фондами (ОПИФ) по данным Investfunds. На 30 апреля 2021 года стоимость чистых активов (СЧА) в таких фондах ВТБ достигла 173,3 млрд рублей. Всего под управлением ВТБ Капитал Инвестиции находятся 22 ОПИФ.

Абсолютное лидерство по стоимости чистых активов среди всех ОПИФ на рынке в апреле по-прежнему сохранил за собой «ВТБ — Фонд Казначейский» – 75,8 млрд рублей. По объему привлечения этот фонд тоже занял первое место. За год по состоянию на 30 апреля общий приток в «ВТБ — Фонд Казначейский» достиг 25,5 млрд рублей.

Общий годовой объем притока в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции по данным на 30 апреля 2021 года составил 45,1 млрд рублей.

«Паевые инвестиционные фонды, доверительное управление, услуга инвестиционного консультирования (включая робота-советника) являются наиболее оптимальными продуктами для начинающих инвесторов, поскольку снижают риски принятия неправильного решения и позволяют сформировать диверсифицированный портфель без значительных временных затрат. Развитие этих направлений особенно актуально сегодня, когда мы видим такой стремительный рост интереса населения к инвестициям и приход на рынок большого числа новых клиентов. Мы активно развиваем свою продуктовую линейку: в ней каждый сможет найти подходящие именно ему инструменты. Начинающему инвестору сначала нужно получить положительный опыт от инвестирования, а потом он будет предъявлять спрос на более сложные финансовые инструменты. Мы стремимся дать ему такой опыт, наши паевые фонды находятся в лидерах не только по объемам привлеченных средств, но и по уровню доходности, обеспечиваемой клиентам», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).