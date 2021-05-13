Барнаульский ковш могут застроить

Аукцион на засыпку 2 га земли на Ковше объявлен еще в первой половине 2019 года Фото: Олег УКЛАДОВ

На месте барнаульского Ковша могут возвести три панельных дома. 21 мая в краевой столице пройдут очередные торги на право засыпать 2 га земли на участке Оби около Речного вокзала, сообщает “Толк”.

– Аукцион на засыпку 2 га земли на Ковше объявлен еще в первой половине 2019 года. На него заявилась "Акватория", которая входит в группу компаний "Сибирия" и имеет отношение к барнаульскому предпринимателю Сергею Мудрику (признан банкротом, – прим. ред.). Второй участник – компания "Генподряд". Ее учредители Андрей Загарин и Иван Вдовин, – отмечает издание.

По условиям аукциона, его шаг составляет 3 тыс. рублей. Претенденты подняли цену начиная с июня 2019 года с 60 тыс. рублей до 12 млн. Ожидается, что на майских торгах победитель наконец-то определится победитель.

Андрей Загарин сообщил, что планирует построить на 2 га Ковша три панельных многоэтажных дома. По его словам, в России нет еще ни одного подобного прецедента, когда на месте акватории насыпали бы участок и построили там жилье. Он отметил, что этот проект неоднозначный.