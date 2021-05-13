Алтайская студентка в составе российской сборной представит страну на международных соревнованиях по кикбоксингу

Марина Черненко заняла второе место, уступив в финале спортсменке из Москвы Фото: предоставлено пресс-службой

Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу прошел с 3 по 8 мая и собрал 1962 спортсмена из 62 регионов России. Одной из особенностей турнира стал знаменательный год для становления и развития этого вида спорта. Ровно тридцать лет назад в Челябинске появилась первая штаб-квартира Федерации кикбоксинга России. Символично, что именно в этом городе проходил Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу по четырём дисциплинам – фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

В результате турнира сформировалась национальная сборная России, спортсмены которой представят страну на Чемпионате мира в Италии с 14 по 24 октября. Сборная Алтайского края завоевала три золотые, одну серебряную и четыре бронзовых медали.

Студентка строительно-технологического факультета Алтайского государственного технического университета Марина Черненко заняла второе место, уступив в финале спортсменке из Москвы. По результатам отличного выступления алтайской студентки, было принято решение о включение ее в состав российской сборной команды по кикбоксингу. Тренер Марины – преподаватель отделения физической культуры и спорта АлтГТУ Алена Агафонова.