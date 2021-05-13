В Барнауле сбили двух человек, переходивших дорогу на красный свет

Пострадавших госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 12 мая, сразу два человека попали под колеса автомобилей в Барнауле, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

– В Барнауле зарегистрированы два наезда на пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора, – добавили в ведомстве

Первая авария произошла в 10 часов на улице Попова, в районе дома №88в. Автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 54-летнюю женщину.

Другое ДТП случилось в 10:10 на проспекте Красноармейском, в районе дома № 36. Там Mercedes-Benz С200 сбил 43-летнюю женщину.

В результате аварий пешеходы получили телесные повреждения. Пострадавших женщин госпитализировали.

В ГИБДД призывают пешеходов обращать внимание на сигналы светофоров и быть осторожными.