В Барнауле сбили двух человек, переходивших дорогу на красный свет

Пострадавших госпитализировали
Фото: Олег УКЛАДОВ
В среду, 12 мая, сразу два человека попали под колеса автомобилей в Барнауле, сообщает пресс-служба ГИБДД города.
– В Барнауле зарегистрированы два наезда на пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора, – добавили в ведомстве
Первая авария произошла в 10 часов на улице Попова, в районе дома №88в. Автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 54-летнюю женщину.
Другое ДТП случилось в 10:10 на проспекте Красноармейском, в районе дома № 36. Там Mercedes-Benz С200 сбил 43-летнюю женщину.
В результате аварий пешеходы получили телесные повреждения. Пострадавших женщин госпитализировали.
В ГИБДД призывают пешеходов обращать внимание на сигналы светофоров и быть осторожными.