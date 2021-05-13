Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 13 мая 2021 года составило 3070

За сутки умерли 12 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию 13 мая скончались 3070 человек с коронавирусом, в том числе 2151 случай от COVID-19, 919 случаев – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли 12 человек с коронаврусом. Девять из них скончались из-за COVID-19, три – по иным причинам, отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 50527, в том числе 3455 детей.

Из общего числа заболевших 499 случай – завозной, в т.ч. 204 – из-за рубежа; 31054 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50527 заболевших: 13150 – у больных внебольничной пневмонией, 29467 – у заболевших ОРВИ, в 7910 случаях – бессимптомное течение

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 45483 человек, за прошедшие сутки вылечилось 65 пациентов.

Кроме того, в регионе продолжается вакцинация, сейчас от коронавируса прививаются более 208 тыс. человек.