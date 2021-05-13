Бывшего сотрудника «Алтайкрайэнерго» обвиняют в получении взяток

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-сотрудника АО «СК Алтайкрайэнерго» будут судить по обвинению в получении взяток, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый получал взятки в виде денег различными частями. Они предназначались за общее покровительство в пользу предпринимателей, выразившееся в формальном проведении проверок приборов учета электрической энергии, не выявлении нарушений в сфере учета электроэнергии и эксплуатации приборов, а также не составлении актов проверок о допущенных нарушениях, – добавили в ведомстве.

За полтора года он получил от предпринимателей из Новоалтайска взятки на общую сумму более 800 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. На его имущество наложили арест на общую сумму более 2,6 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.