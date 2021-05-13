Клиенты ВТБ на майских праздниках торговали ценными бумагами в два раза активнее

Активность клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в торговле ценными бумагами на майских праздниках не снизилась. Средний ежедневный оборот с 3 по 10 мая составил 104 млрд руб., совершалось порядка 800 тысяч сделок ежедневно. Более 93% из них проводилось в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. В сравнении с майскими праздниками прошлого года показатели выросли в 1,8 раза по оборотам и в 1,5 раза по числу сделок. В начале мая 2020 г. 84% сделок проводилось в ВТБ Мои Инвестиции.

Относительно апреля торговая активность клиентов в мае в 2021 г. практически не снизилась – средний дневной оборот клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в прошлом месяце составлял 133 млрд руб. (+68% к апрелю 2020 г.), совершалось порядка 850 тысяч сделок ежедневно (+33% к апрелю 2020 г.).

«Развитие мобильных приложений сделало инвестиции доступными для всех, а сам процесс покупки ценных бумаг - удобным и простым. Доля сделок, совершаемых в мобильном приложении, за последние несколько лет выросла с нуля до 80-90%. Все рынки мира сейчас под рукой у наших клиентов, вне зависимости от того, на отдыхе они находятся или на рабочем месте. Поэтому сейчас мы не видим значительного снижения торговой активности в нерабочие дни. Уже в ближайшем будущем, я уверен, торговля ценными бумагами будет происходить в режиме 24/7. Инвестирование входит в жизнь все большего числа людей, и мы видим стремительный рост активных пользователей ВТБ Мои Инвестиции. С начала 2020 г. количество клиентов ежедневно использующих наше мобильное приложение выросло в 6 раз, до 300 тысяч человек», - отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ.