Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 мая 2021 года составило 50527

За сутки выявили 68 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 13 мая 2021 года выросло на 68 человек и составило 50527 случай инфицирования, в том числе 3455 детей. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 13 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 642 человека. Кроме этого, 184 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 154, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 67.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 19, Бийск – 11, Яровое – 7, Камень-на-Оби, Рубцовск, Ребрихинский район – по 3 заболевших, Благовещенский, Калманский, Локтевский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Ключевской, Красногорский, Кулундинский, Поспелихинский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно выросло на 65 человек. Всего вылечившихся – 45483.