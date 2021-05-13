СГК в 2021 году подключит в Барнауле к теплоснабжению пять новых жилых комплексов

Пресс-служба СГК

В 2021 году Сибирская генерирующая компания в Барнауле подключит к теплоснабжению 18 новых объектов, включая 5 жилых комплексов, а также переведет на мощности ТЭЦ потребителей двух котельных. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составит более 54 Гкал/ч, что на 8 Гкал/ч больше, чем в прошлом, 2020 году.

Сибирская генерирующая компания подключит к теплоснабжению от Барнаульской ТЭЦ-3 ЖК «Мичурин Парк», расположенный на улице Власихинской. Жилой комплекс включает в себя четыре разноэтажных дома (от 16 до 18 этажей), объединенных общей дворовой территорией. Теплопотребление комплекса составит почти 7 Гкал/ч. Для подключения этих домов к центральному теплоснабжению будет построено 735 метров теплосетей. Специалисты планируют начать строительство в июле, а закончить в конце октября.

Новыми потребителями СГК также станут жители ЖК «Юттсон», ЖК «Озон», ЖК «Лапландия» и ЖК «Nord». Получать тепло эти комплексы будут от ТЭЦ-3.

Кроме крупных жилых комплексов, к центральному теплоснабжению в этом году будет подключена поликлиника на улице Лазурной, 46, образовательное учреждение на проспекте Ленина, 121, реабилитационный центр для детей «Журавлики» на улице Тихонова, 68, и 6 коммерческих объектов.

В общей сложности для подключения всех жилых комплексов и социальных объектов СГК построит 8,2 км тепловых сетей. Работы завершатся к концу декабря 2021 года.

Помимо присоединения новых потребителей, в этом году СГК заместит две котельные. На мощности ТЭЦ будут переключены потребители котельных на улице Никитина, 22, и Куета, 29 (ФКУ ИК-3). Суммарно котельные снабжают 49 потребителей. Для замещения объектов компания построит почти 4 км теплосетей. Подключенная тепловая нагрузка составит 1,54 Гкал/ч. К концу 2026 года в городе останется всего 29 малых теплоисточников СГК.

Напомним, в прошлом году Сибирская генерирующая компания подключила 15 новых многоквартирных домов к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения от Барнаульской ТЭЦ-3. Суммарная присоединенная нагрузка составила более 46 Гкал/ч.