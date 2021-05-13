Около 250 сел Алтайского края остаются без мобильной связи

Показатели доступности связи планируют наращивать Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 250 малых населенных пунктов в Алтайском крае все еще остаются без доступа к мобильной связи. Об этом во время пресс-конференции 12 мая сообщил Евгений Зрюмов, министр цифрового развития региона.

– Мобильной сети в основном нет в удаленных или мало населенных пунктах региона. Все в регионе их остается около 250, – стало известно во время пресс-конференции.

Однако если говорить не о территориях, а о населении, то почти 98 % жителей региона имеют возможность пользоваться связью, а 85% – мобильным интернетом.

Евгений Зрюмов отметил, что показатели доступности связи планируют наращивать, этот вопрос находится на контроле.