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Общество13 мая 2021 5:28

Губернатор Томенко рассказал, как провел день рождения и показал фото из молодости

Он встретил юбилей в кругу семьи
Константин Санталов
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12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 50 лет.

12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 50 лет.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 50 лет. На своей странице в Instagram он рассказал, как провел юбилей и поделился фотографиями из личного архива.

– В свой день рождения взял день в счет отпуска. Проведу его в кругу семьи. С супругой уже встретили дочь, сегодня утром позвонили наши родители. Спасибо, дорогие мои, что вы у нас есть, – написал глава региона.

Он также добавил, что ему приятно принимать поздравления от родных и друзей, многих из которых знает очень давно. Виктор Томенко искренне поблагодарил всех за теплые слова.

Кроме того, глава Алтайского края опубликовал фотографии из своей молодости, на многих из которых он запечатлен в кругу родных и близких. Снимки можно посмотреть здесь.