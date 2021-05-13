Губернатор Томенко рассказал, как провел день рождения и показал фото из молодости

12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 50 лет. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 50 лет. На своей странице в Instagram он рассказал, как провел юбилей и поделился фотографиями из личного архива.

– В свой день рождения взял день в счет отпуска. Проведу его в кругу семьи. С супругой уже встретили дочь, сегодня утром позвонили наши родители. Спасибо, дорогие мои, что вы у нас есть, – написал глава региона.

Он также добавил, что ему приятно принимать поздравления от родных и друзей, многих из которых знает очень давно. Виктор Томенко искренне поблагодарил всех за теплые слова.

Кроме того, глава Алтайского края опубликовал фотографии из своей молодости, на многих из которых он запечатлен в кругу родных и близких. Снимки можно посмотреть здесь.