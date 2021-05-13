Синоптики предупредили о заморозках до -2 градусов на Алтае

Днем будет теплее Фото: Анастасия Корягина

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидаются заморозки, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– 13 и 15 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -2 градусов, – добавили синоптики.

Днем 13 мая в регионе воздух прогреется до +18....+23 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. В Барнауле в этот день днем будет +19...+21 градус. В конце дня возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, какой будет погода в ближайшие дни.