На оживленном перекрестке в Барнауле демонтируют светофоры

С 12 мая на пересечении проспекта Строителей с улицей Деповской демонтируют светофоры в зоне производства ремонтных работ на тепловых сетях Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице демонтируют светофоры на участке ремонта теплосетей в центре города, сообщает пресс-служба мэрии города.

– С 12 мая на пересечении проспекта Строителей с улицей Деповской демонтируют светофоры в зоне производства ремонтных работ на тепловых сетях, – пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Кроме того, с 11 мая по 3 июня из-за ремонта закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы Деповской в районе здания №26. С 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня закроют движение трамваев по проспекту Строителей в районе зданий №8 и 9.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.