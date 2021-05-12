В барнаульском аэропорту начали ремонт взлетно-посадочной полосы

Общая площадь ремонтируемого участка составляет около 15 тысяч квадратных метров Фото: Минтранс Алтайского края

В Международном Барнаульском аэропорту начали ремонт взлетно-посадочной полосы. Как рассказали в региональном Министерстве транспорта, реконструкцию завершат к началу июня.

- На данный момент проводятся работы по фрезерованию старого полотна и укладке нового асфальтобетонного покрытия. Специалисты сообщают, что мероприятия ведутся в дневное время, поэтому это не мешает вылету и посадке самолетов. График полетов также остается неизменным, - отметили в Минтрансе.

Общая площадь ремонтируемого участка составляет около 15 тысяч квадратных метров.