Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 15:39

В барнаульском аэропорту начали ремонт взлетно-посадочной полосы

Работы планируют завершить к июню
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий
Общая площадь ремонтируемого участка составляет около 15 тысяч квадратных метров

Общая площадь ремонтируемого участка составляет около 15 тысяч квадратных метров

Фото: Минтранс Алтайского края

В Международном Барнаульском аэропорту начали ремонт взлетно-посадочной полосы. Как рассказали в региональном Министерстве транспорта, реконструкцию завершат к началу июня.

- На данный момент проводятся работы по фрезерованию старого полотна и укладке нового асфальтобетонного покрытия. Специалисты сообщают, что мероприятия ведутся в дневное время, поэтому это не мешает вылету и посадке самолетов. График полетов также остается неизменным, - отметили в Минтрансе.

Общая площадь ремонтируемого участка составляет около 15 тысяч квадратных метров.