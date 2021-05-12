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Здоровье12 мая 2021 12:09

Еще 10 человек скончались из-за коронавируса в Алтайском крае

За весь период пандемии инфекция унесла жизни 2142 человек
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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За весь период пандемии инфекция унесла жизни 2142 человек

За весь период пандемии инфекция унесла жизни 2142 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 10 человек. Как сообщили в пресс-службе краевого оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано больше 3000 летальных исходов.

- Умерло 3 058 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 142 человека; иные причины смерти – 916 человек, - отметили в штабе.

Статистика по заболеваемости выглядит следующим образом:

- 50 459 заболевших;

- 45 418 выздоровевших;

- 654 человека с ковидом и 189 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией лечатся в инфекционных госпиталях;

- 152 человека в тяжелом состоянии;

- 71 человек наблюдается амбулаторно;

- 1425422 человека обследовано на наличие инфекции.

- 54 884 человека получили первую прививку; 151 249 – привиты полностью.

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