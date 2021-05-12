Власти Барнаула нашли кандидата на пост главы администрации Октябрьского района

Юрий Асеев Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле завершили поиски кандидатуры на должность главы Октябрьского района. Это Юрий Асеев. Как сообщает «Вечерний Барнаул», в ближайшее время претендент на пост встретится с городскими депутатами и ответит на их вопросы.

- Сейчас он работает в должности первого заместителя главы администрации Индустриального района, на которую был назначен в январе 2017 года. Ранее замещал должность главы Власихинской сельской администрации, - отмечает издание.

12 мая Асеев встретился с председателем БГД Галиной Буевич. По её словам, назначение главы района – весьма важный вопрос. На ближайшем заседании Думы депутаты рассмотрят кандидатуру Асеева и решат, доверять ли ему судьбу района.

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