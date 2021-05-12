В Барнауле столб «остановил» уходящего от погони водителя

Водителя задержали полицейские. Скриншот видео из "Барнаул 22"

Вечером 11 мая сотрудники полиции задержали нетрезвого барнаульца за рулем автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он пытался уйти от полицейских, но был «задержан» электроопорой.

- Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, выявили факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля «Хонда Аккорд». Посредством громкоговорящего устройства полицейские предъявили ему законное требование об остановке, на что тот отреагировал увеличением скорости и попытался скрыться, - отметили в Госавтоинспекции.

На улице Юрина, в районе дома №171 автомобиль мужчины врезался в столб. За рулем полиция обнаружила водителя 1984 года рождения. При этом, как уточняют правоохранители, он явно был пьян. Никаких травм в результате аварии он не получил.

В отношении нарушителя составили два протокола. По факту аварии проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с тремя погибшими в Алейске 10 мая 2021: одна из умерших работала в ковидном госпитале, её сын идет на поправку

В соцсетях пишут, что предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими в Алейске 10 мая 2021 года был пьян, но результаты экспертизы еще неизвестны (подробнее)