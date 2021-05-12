Перед летним сезоном спрос на горничных в Алтайском крае вырос в шесть раз

Горничная в гостинице Фото: Олег УКЛАДОВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру изучил, какие вакансии стали наиболее востребованы в преддверии туристического сезона в Алтайском крае. Как выяснилось, больше всех алтайскому туристическому рынку сегодня нужны горничные.

- В период закрытия границ российский туристический и ресторанный рынок столкнулись с острой нехваткой персонала – сегодня в этих сферах представлено около 20 000 вакансий по всей стране. В апреле количество предложений на Зарплате.ру в этих категориях в Алтайском крае превысило допандемийные показатели в 3 раза, - сообщает сервис.

Среди лидеров по числу вакансий в заведениях общепита и сферы гостеприимства – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Большинство вакансий не требуют опыта работы, а многие работодатели готовы рассматривать иногородних кандидатов.

Рестораны, кафе, бары и гостиницы ищут по всей стране поваров, барменов, официантов, уборщиков, мойщиков, управляющих.

По данным департамента аналитики Зарплаты.ру, больше всех алтайскому туристическому рынку сегодня нужны горничные – спрос на этих сотрудников вырос в шесть раз. В том числе высокий спрос на горничных на туристических объектах Байкала, куда россияне массово поедут этим летом. Чуть меньшую динамику демонстрируют вакансии пекарей (рост в 4 раза) и поваров (рост в 3 раза).

Среди регионов самые высокие зарплаты официантам и поварам предлагают в Екатеринбурге, там официантам готовы платить до 80 000 руб., поварам до 100 000 руб. В Алтайском крае доход официанта составляет около 30 000 р.

Также горничных очень ждут в Краснодарском крае и Крыму, а в Алтайском крае зарплата этих специалистов составляет 20 000-30 000 рублей.