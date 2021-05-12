АлтГТУ приглашает 15 мая на День открытых дверей

С будущими абитуриентами встретятся ректорат, деканы и директора институтов технического вуза Фото: предоставлено пресс-службой

В мероприятиях дня приглашают принять участие школьников, учащихся учреждений среднего профессионального образования Алтайского края и их родителей.

С будущими абитуриентами встретятся ректорат, деканы и директора институтов технического вуза. Им расскажут об особенностях приемной кампании, условиях поступления в военный учебный центр, заселении и проживании в общежитиях АлтГТУ.

Специальными гостями мероприятия станут представители промышленных предприятий и органов государственной власти края. Для всех желающих профцентр вуза проведет профориентационное тестирование и диагностику способностей учащихся. В программе также экскурсии по корпусам и учебным лабораториям АлтГТУ. Начало мероприятия в 13:00 в актовом зале АлтГТУ (пр. Ленина, 46). Справки по телефонам: (3852) 29−07−05, 29−07−37.

Программа размещена на сайте АлтГТУ .