Барнаульца будут судить за покупку удостоверения «токаря»

Дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить мужчину, который купил удостоверения «Токаря». Он заплатил 20 тысяч рублей, чтобы не проходя обучения получить документы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

- Он перечислил на счет директора одной из коммерческих организаций Барнаула, оказывающей услуги в сфере дополнительного образования, 20 тыс. рублей за выдачу свидетельства и удостоверения о профессиональном обучении по профессии «токарь» без фактического его прохождения и сдачи экзаменов, - рассказали в ведомстве.

С этими корочками мужчина устроился на работу, но впоследствии стало известно о подделке. Сейчас дело направлено в суд.