Стеллу Штань со второго раза выпустили из СИЗО

Стелла Штань Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллу Штань со второй попытки удалось выпустить из СИЗО. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Защита ранее уже подавала апелляцию на решение суда об аресте, однако тогда жалобу оставили без изменения. Повторная апелляция оказалась более успешной, - пишет издание.

Сегодня, 11 мая, Штань, обвиняемую в мошенничестве, отпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Напомним, ранее суд заключил экс-чиновницу на два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержана представитель губернатора в Алтайском заксобрании Стелла Штань

В четверг, 1 апреля, алтайские СМИ со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщили о задержании представителя губернатора в краевом законодательном собрании Стеллы Штань (подробнее)