Выставка в честь 50-летия фильма «Печки-лавочки» будет работать на Алтае

Съемки фильма Фото: Министерство культуры Алтайского края

22 мая в мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в селе Сростки откроется художественно-документальная выставка «Печки-лавочки» 50 лет спустя …», сообщает минкульт.

- В экспозиции планируется представить более 80 предметов из фондов музея: кинопроизводственные документы, газетные статьи, рабочие моменты съемок, кадры фильма и кадры не вошедшие в фильм, фотографии участников массовых съемок, - рассказывают в музее.

«Вишенкой» станет уникальный экспонат – рукопись сценария ленты, режиссерская разработка и настоящие реквизиты.

Напомним, съемки фильма проходили в 1971 году на Алтае. На кадрах кинопленки запечатлено село Сростки, Шульгин Лог, Платово, а также Бийск.

Выставка будет работать до 14 июля.