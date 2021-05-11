Автомобиль с прицепом попал в аварию на алтайской трассе

Последствия аварии (Фото: скриншот видео "Инцидент Барнаул")

Во вторник утром, 11 мая, на трассе Барнаул – Павловск в аварию попал автомобиль с прицепом. О происшествии рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- На трассе Барнаул - Павловск перед Павловском в районе пункта весового контроля произошло ДТП. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на кадрах с места аварии видно, что один из участников столкновения – «Лада Калина». У нее практически полностью уничтожена передняя часть. Второй участник аварии стоит перпендикулярно дороге и его повреждения с имеющегося ракурса не видно. Можно только предполагать, что произошло лобовое столкновение. Удар был достаточно сильный, так что у одного из автомобилей оторвался прицеп.

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