Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 мая 2021 года составило 50392

Число инфицированных подбирается к отметке 50 400 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 мая 2021 года за последние сутки увеличилось на 60 новых случаев и составило 50 392, сообщает региональный оперштаб.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск – 18, Камень-на-Оби – 7, Рубцовск – 5, Бийский район – 3, Алейск, Славгород, Локтевский район – по 1 заболевшему, - говорится в официальной статистике.

Вместе с тем, на поправку пошли еще 52 пациента. Таким образом, общее число выздоровевших на сегодня составляет 45 311. Скончались за весь период наблюдения 3048 (+6 за сутки).

В ковидных госпиталях продолжают лечение 709 зараженных COVID-19 и 208 пациентов с вирусной пневмонией.

- Количество тяжелобольных – 171, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 73, -уточняют в оперштабе.

Амбулаторно медики наблюдают за четырьмя бессимптомными больными и 119 пациентами с пневмонией.