В Барнауле пройдут гастроли театра имени Евгения Вахтангова

Афиша спектакля Фото: предоставлено организаторами

13-16 мая в Барнауле состоялся гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, сообщают организаторы.

- Вахтанговцы привезут свои лучшие работы, в том числе спектакль «Евгений Онегин» Римаса Туминаса, являющийся визитной карточкой театра, - говорится в релизе.

Показы спектаклей пройдут на двух площадках Барнаула. Так 13 и 14 мая на сцене драмтреатра можно будет увидеть «Евгения Онегина», а также постановку «Царь Эдип» (15 и 16 мая).

- «Наш класс» в постановке Натальи Ковалевой и «Крик лангусты» Михаила Цитриняка можно будет увидеть на сцене Молодежного театра Алтая 13 и 14 мая, - добавляют организаторы тура.

Гастроли столичного театра приурочены к его столетнему юбилею и они являются обменными – Алтайский театр драмы выступит на сцене Вахтанговского театра в июне с двумя спектаклями.