Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 7:23

В Барнауле задержали ограбившего «Money Day» мужчину

Он похитил более 224 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий
Грабителя задержали.

Грабителя задержали.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали ограбившего «Money Day» мужчину. 12 апреля он похитил более 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Unsual Crimes Barnaul».

- Он взял кухонный нож и медицинскую маску и отправился на Антона Петрова, 170, где находится компания «Money Day», надел медицинскую маску, взял в руки нож, зашел в помещение и под угрозой применения ножа похитил деньги, - сообщает источник.

Деньги мужчина спустил по своему усмотрению. 42-летний мужчина ранее судим по статьям о наркотиках, краже и угрозе убийством.