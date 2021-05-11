Грабителя задержали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали ограбившего «Money Day» мужчину. 12 апреля он похитил более 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Unsual Crimes Barnaul».

- Он взял кухонный нож и медицинскую маску и отправился на Антона Петрова, 170, где находится компания «Money Day», надел медицинскую маску, взял в руки нож, зашел в помещение и под угрозой применения ножа похитил деньги, - сообщает источник.

Деньги мужчина спустил по своему усмотрению. 42-летний мужчина ранее судим по статьям о наркотиках, краже и угрозе убийством.