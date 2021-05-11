Продлили регистрацию на форум «Алтай. Территория развития»

Заявки на участие принимаются до 15 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще почти на неделю, до 15 мая, продлили регистрацию участников на форум «Алтай. Территория развития - 2021». Он пройдет с 30 мая по 5 июня в парк-отеле «Ая» в Алтайском районе, сообщает официальный сайт правительства региона.

- Участников из разных уголков страны ждут десять образовательных площадок форума: «Добро, бро», «СтудАктив», «МедиаДвиж», «СО-общество», «Дружба народов», «Время науки», «Мой бизнес», «Агропрорыв», «Муниципальный локомотив», «Я - профи», - рассказывают организаторы.

Экспертами в этих областях выступят представители органов государственной власти, бизнеса, науки, социальной сферы России и ближнего зарубежья. Помимо этого, участники форума смогут пройти skills-сессию «Самореализация 2.0» от мастерской управления «Сенеж». Там расскажут о таких навыках, как ресурсное состояние, аутентичное лидерство, экологичность и управление возможностями.

Как и ранее, участники форума смогут представить свои проекты и попробуют выиграть грант. Максимальный размер финансовой поддержки – 1,5 млн рублей.

Регистрация на форум проходит через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».