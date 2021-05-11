5-летняя девочка пострадала в аварии на Павловском тракте

Пострадавших доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 10 мая на Павловском тракте в Барнауле произошло массовое ДТП в результате которого пострадала пятилетняя девочка, сообщает ИА «Толк» со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

- Грузовик врезался в три автомобиля, стоящих на светофоре в районе дома по адресу Павловский тракт, 51, - уточняют в полиции.

По предварительной информации водитель грузовика столкнулся с автомобилями Nissan, Renault и Audi. В результате пострадала юная пассажирка Nissan, и водитель Renault. Их отправили в больницу.

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