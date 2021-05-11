Бесплатного транспорта в Родительский день в Барнауле не будет

Кладбище Фото: Анна СЕМИНА

Сегодня, 11 мая, в Родительский день в Барнауле не будет бесплатного общественного транспорта до кладбищ, сообщает официальный сайт города.

- К городским кладбищам 11 мая можно будет добраться на общественном транспорте. Контроль и координацию работы городского пассажирского транспорта будет осуществлять диспетчерская служба МУП «Центртранс» г.Барнаула (717-820, 558-866), - говорится в сообщении комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Уже непосредственно в местах захоронений будут дежурить восемь поливомоечных машин. Они предоставят посетителям кладбищ воду. Кроме того, за санитарную уборку мест общего пользования возьмет на себя МУП «Специализированная похоронная служба».