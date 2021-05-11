Из Барнаула запустят дополнительный автобус в аэропорт Толмачево

Аэропорт Толмачево Фото: Анна СЕМИНА

С субботы, 15 мая, из Барнаула пустят дополнительный автобус в новосибирский аэропорт Толмачево, сообщает официальный сайт барнаульского автовокзала.

- Открывается ежедневный дополнительный рейс по маршруту «Барнаул – Толмачево (г. Обь-2)». Отправление от Барнаульского автовокзала в 04:30, - говорится в объявлении.

Прибытие в конечную точку маршрута в 9 утра. Обратно этот же автобус будет выезжать в 15.50. В Барнауле он окажется в 20.25.

Билеты уже поступили в предварительную продажу. Их можно получить как в кассах автовокзала, так и на сайте e-traffic.ru.