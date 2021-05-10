Из-за кражи 15 овец на Алтае возбудили уголовное дело

Сумма причиненного ущерба составила 52 тысячи рублей. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай местный чабан подозревается в краже 15 овец. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МВД.

– В полицию обратился владелец одного из крестьянско-фермерских хозяйств Майминского района. Мужчина рассказал, что имеет в хозяйстве отару овец. Весной этого года он планировал сдать животных на мясо, однако в ходе подсчета голов не досчитался 15 овец, и был вынужден обратиться в полицию. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила 52 тысячи рублей, – рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

В ходе розыска сотрудники полиции установили, что к этому причастен 32-летний житель села Бирюля, работающий в хозяйстве чабаном. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что мясо животных он использовал в пищу. Однако полицейские пока проверяют достоверность этой версии, так как чабан мог продать овец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.