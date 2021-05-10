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Происшествия10 мая 2021 13:38

На Чуйском тракте произошло смертельное ДТП с КамАЗом

Женщина погибла, двоих детей госпитализировали
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Женщина, управлявшая отечественным автомобилем, скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Женщина, управлявшая отечественным автомобилем, скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Сегодня утром, 10 мая, в Майминском районе на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, столкнулись автомобили ВАЗ-21150 и КамАЗ.

– Предварительно установлено, что 33-летняя жительница Горно-Алтайска, управляя автомобилем ВАЗ-21150, при движении со стороны с. Манжерок в направлении с. Усть-Муны, не справилась с управлением и выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Камаз 5411515, под управлением 48-летнего жителя г. Горно-Алтайска, – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В результате женщина, управлявшая отечественным автомобилем, скончалась на месте происшествия до приезда медиков. В больницу доставили двух детей, ехавших с ней – мальчиков 2011 и 2018 годов рождения. Установлено, что водитель грузовика был трезвый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП