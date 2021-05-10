В Барнауле заканчивается отопительный сезон

В этом году отопительный сезон продлился 232 дня. Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле завершается отопительный сезон. 11 мая в краевой столице приступят к отключению отопления у горожан, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Систему теплоснабжения переведут в режим работы для подачи только горячей воды. Постановление об окончании отопительного сезона подписал глава города Вячеслав Франк. Этот отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября 2020 года и продлился 232 дня, – отметили в пресс-службе краевого правительства.

Гидравлические испытания в Барнауле начнутся 11 мая традиционно с контура Барнаульской ТЭЦ-3, но на этот раз в новом формате - короткими периодами отдельно по магистралям. Благодаря этому период отключения горячей воды для потребителей станции сократился на шесть дней.