Жительница Барнаула искала работу и попалась в уловку мошенников

Потерпевшая переводила деньги на протяжении месяца. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула при поиске работы через интернет лишилась своих накоплений. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, неизвестные похитили у нее 132 тысячи рублей.

– Как было установлено, потерпевшая в социальной сети увидела рекламу о дополнительном заработке и оставила свои контактные данные. Через несколько часов ей поступил звонок от неизвестной, которая предложила зарегистрироваться в брокерской компании. Заявительница согласилась, ей создали учетную страницу. После этого она созвонилась с незнакомкой по видеосвязи и по указанию звонившей ввела реквизиты своей банковской карты и перечислила 8 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В течение месяца женщина, ничего не подозревая, перечислила 132 тысячи рублей, проходя обучение. В определенный момент наставник перестал выходить на связь, и аккаунт потерпевшей заблокировали.