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Дом. Семья10 мая 2021 11:16

В Барнауле сняли на видео медвежонка, бегающего по двору

Он резвился на зеленой траве
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Кому принадлежит мишка - неизвестно. Фото: скриншот видео с паблика "Барнаул 22"

Кому принадлежит мишка - неизвестно. Фото: скриншот видео с паблика "Барнаул 22"

В Барнауле маленький медвежонок бегал по двору. Животное заметили во дворе на ул. Деповская. Видео опубликовали в паблике «Barnaul 22».

- Медведи гуляют по двору – это Сибирь, - комментирует ролик автор.

В комментариях подписчики начали переживать за малыша.

– Это же опасно! Кругом люди, спасайся, малыш...– написал Вадим Мозговой.

Некоторые комментаторы предположили, что кто-то из безответственных хозяев завел животное ради игрушки, а затем выбросил на улицу.

Живой уголок