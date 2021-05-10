В Барнауле сняли на видео медвежонка, бегающего по двору

Кому принадлежит мишка - неизвестно. Фото: скриншот видео с паблика "Барнаул 22"
В Барнауле маленький медвежонок бегал по двору. Животное заметили во дворе на ул. Деповская. Видео опубликовали в паблике «Barnaul 22».
- Медведи гуляют по двору – это Сибирь, - комментирует ролик автор.
В комментариях подписчики начали переживать за малыша.
– Это же опасно! Кругом люди, спасайся, малыш...– написал Вадим Мозговой.
Некоторые комментаторы предположили, что кто-то из безответственных хозяев завел животное ради игрушки, а затем выбросил на улицу.