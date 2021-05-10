Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 10 мая 2021 года составило 3042

Умерло еще 8 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев смерти от COVID-19-8. За все время пандемии зафиксировано 3042 летальных исхода среди больных коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 10 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 712 человек. Кроме этого, 223 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщили в оперштабе.

Сегодня в крае насчитывается 189 тяжелобольных пациента. Из них 76 человек подключены к аппаратам ИВЛ.