Участники общественной организации военных инвалидов «ВоИн» на Алтае возложили цветы к Мемориалу Славы

Фото: РО ОООВИ «ВоИн» в Алтайском крае

9 мая в Барнауле руководство и личный состав РО ОООВИ «ВоИн» в Алтайском крае возложили цветы к Мемориалу Славы и у Дома Интернационального движения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

– Память об этой дате из года в год играет важную роль в воспитании современной молодежи. Мы все должны помнить, кто победил в этой войне, помнить колоссальные жертвы советского народа. Война унесла жизни многих молодых ребят, отцов, сестер и матерей. Память сегодняшнего дня священна и достойна светлых воспоминаний. Думаю, что пока люди помнят об этой трагедии, которая унесла жизни, они сделают все возможное для того, чтобы она не смогла вновь повториться. Светлая память Героям! , — отметил председатель РО ОООВИ «ВоИн» в Алтайском крае, Евгений Викторович Бадулин.

После мероприятия на Мемориале Славы личный состав РО ОООВИ «ВоИн» в Алтайском крае и инвалиды и ветераны боевых действий сфотографировались с губернатором Виктором Томенко, который также принял участие в церемонии.