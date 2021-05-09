Алтайскому министру здравоохранения генпрокуратура вынесла представление

Дмитрий Попов Фото: Татьяна Гейнрих

Алтайскому министру здравоохранения Дмитрию Попову генпрокуратура вынесла представление. Это связано с пятилетним мальчиком, которому не давали необходимое лекарством, сообщается на сайте ведомства.

- Восстановлены права пятилетнего жителя Барнаула, который страдает редким заболеванием, но не получал необходимое лекарство. Выданный ему рецепт сначала поставили на отсроченное обслуживание, а затем и вовсе аннулировали, - говорится в сообщении.

Министру указали на необходимость наладить претензионную работу с поставщиками лекарств. В настоящее время ребенок обеспечивается препаратом. Родители купили его самостоятельно, теперь прокуратура поможет им составить иск в суд, чтобы взыскать его стоимость с минздрава.

Деятельность краевого минздрава и его руководителя не в первый раз вызывает нарекания со стороны надзорного ведомства. В конце февраля Дмитрию Попову объявили предостережение из-за того, что дети инвалиды не снабжаются в должной мере жизненно необходимыми препаратами.